Le Pays de Galles s'en sort avec un point contre une Suisse convaincante

Ce deuxième match du groupe A s'annonce intéressant ! D'un côté, le Pays de Galles, qui a réussi un beau parcours en 2016 en atteignant le dernier carré. De l'autre, la Suisse, qui rêve que sa génération lui permette d'obtenir un résultat prometteur.

-> Suivez l'évolution du score en direct

Les compositions

Pays de Galles: Ward, Davies, Roden, Allen, Ramsey, Bale, Moore, Roberts, Morrell, James, Mepham.

Suisse: Sommer, Mbabu, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Seferovic, Xhaka, Rodriguez, Schär, Shaqiri

Le match en réactions

95' - FIN DU MATCH ! C'était pas folichon, mais ça occupe. On prépare le popcorn et on se retrouve à 18h pour Danemark-Finlande.

90' - Temps additionnel. On pense à vous les Suisses.

84' -Gavranovic fait 1-2. Mais son but est annulé. Ascenseur émotionnel.

79' - On rappelle que Moor s'était ouvert à la tête sur un duel. Un ovni, donnez-lui le Ballon d'Or.

78' - EGALISATION ! Bandeau ou pas, Moore ne se trompe pas. Il reprend bien un centre et égalise pour les Gallois. La Suisse n'a pas été assez précise.

65' - Embolo qui passe tout près du 2-0. Injouable depuis le retour des vestiaires.

56' - Les maillots s'arrachant dans ce match. Ou se tirent. Et ça va mieux qu'en 2016 !

49' - ET LE BUT ! Embolo profite d'une offrande de Shaqiri pour faire 0-1 !

45' - C'est la pause dans un match jusqu'ici très décevant.

24' - Les Suisses se sont créés deux superbes occasions. Derrière, Ward a sauvé les siens.

14' - La tête de Moore est stoppée par le gardien suisse. On avait peur qu'il attrape froid.

7' - Tonton Roger vient à la rescousse. C'est jusque ici la plus belle action de la rencontre.