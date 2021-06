Pour battre la France? Quand Frank Ribéry donne des conseils... à l'Allemagne!

L'actuel joueur de la Fiorentina est également chroniqueur pour le magazine allemand Kicker. Dans sa dernière chronique, celui qui a fait de l'Allemagne son pays d'adoption ses années au Bayern Munich est allé jusqu'à donner des conseils aux Allemands pour gagner contre la France... ou plutôt ne pas perdre.

En effet, il explique que "deux cœurs battent dans ma poitrine pour ce duel. J'aime l'Allemagne depuis mes douze années au FC Bayern, mais je suis et resterai français. C'est pourquoi je préférerais un match nul 0-0. Disons un 1-1 pour que les fans puissent voir les buts, ou un 5-5."

Mais pour y parvenir, l'Allemagne, rarement vue à un aussi mauvais niveau ces 10 dernières années, doit contenir la puissance offensive française. D'où le conseil du joueur de 38 ans: "Contre la France, il faut jouer intelligemment et être bien organisé. Mais par-là, je ne veux pas dire juste jouer défensivement et choisir la passe en arrière. Non, l'équipe doit être haute et compacte, mais éviter de légères pertes de ballon."