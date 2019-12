Pourquoi cet Euro 2020 est un gros CASSE-TÊTE pour Roberto Martinez

Le premier match de la Belgique à l'Euro 2020 de football se jouera le 13 juin face à la Russie, à Saint-Petersbourg, a décidé le tirage au sort de la phase finale samedi à Bucarest. Les autres adversaires des Diables Rouges sont le Danemark et la Finlande.

Les Diables Rouges ont appris que la Finlande les accompagnerait dans le groupe B avec la Russie et le Danemark. Ce match contre la Finlande se jouera à Saint-Péterbourg, en Russie, le 22 juin après avoir entamé les débats contre les Russes le 13 juin obligeant ensuite la Belgique à faire l'aller-retour à Copenhague pour défier le Danemark le 18 juin.

> Le programme complet des Diables Rouges

"D'un point du vue logistique, ce groupe B est sans doute le plus mauvais scénario. Il va falloir s'adapter au niveau de la préparation", a confié Roberto Martinez à l'agence Belga. "Il faudra bien préparer ces rencontres et bien réfléchir surtout à nos déplacements, à essayer de passer le moins de temps dans les avions et à limiter les voyages. Nous avons une option à Saint-Pétersbourg comme camp de base et d'un point de vue logistique, c'est peut-être l'option la plus sage. Oui, je pense que nous devrions aménager notre camp de base à Saint-Petersbourg. Nous devrons de toute façon y être dix à onze jours. Peut-être pourrions nous rester à Tubize pour préparer l'Euro et rester là aussi longtemps que possible pour permettre aux joueurs de bien récupérer. Je pense qu'il faut changer l'idée d'un camp d'entraînement en Norvège. Passer du temps à Tubize, puis rejoindre St-Petersbourg du 11 au 22 juin par exemple pour éviter un avion supplémentaire. Il y a quatre centres d'entraînement à Saint-Petersbourg et nous choisirions de rester en dehors de la ville. Ce sont des centres de niveau mondial", où se sont entraînés déjà des nations comme l'Angleterre, la Croatie, l'Arabie Saoudtie, la Corée du Sud et le Costa Rica en Coupe du monde.