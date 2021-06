Romelu Lukaku prévient: "La Belgique devra travailler ses erreurs"

Romelu Lukaku a pris la tête du classement des buteurs de l'Euro après son doublé face à la Russie samedi à Saint-Petersbourg. L'attaquant de l'Inter Milan a a dédié son but à Christian Eriksen, son coéquipier Milan en lançant un « Christian, I love you ». Plus tôt dans la journée, l'international a été victime d'un malaise dans l'autre match du groupe B entre le Danemark et la Finlande. Son état s'est stabilisé et il a été emmené à l'hôpital.



"C'était difficile de jouer aujourd'hui, je dédie ma performance à Christian Eriksen. J'ai beaucoup pleuré", déclare Romelu Lukaku. "Sinon, notre performance en première mi-temps était excellente. Nous avons créé des occasions mais nous avons été un peu négligents en deuxième mi-temps. Nous avons fait des erreurs et nous devrons travailler là-dessus si nous voulons aller loin dans ce tournoi".