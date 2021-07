Sous la douche, Patrice Evra encourage l'Italie en vue de la finale de l'Euro (vidéo)

L'ancien joueur de Manchester United démontre une nouvelle fois son potentiel comique sur Instagram

Mercredi, au lendemain de la qualification de l'Italie pour la finale de l'Euro, Patrice Evra a tenu à envoyer un message d'amour à la Squadra Azzura.

Deux jours plus tôt, Evra encourageait l'Angleterre de toutes ses forces dans une vidéo qui a cumulé plus d'1,2 millions de vues. Il semblerait que son amour pour l'Italie, où il a joué à la Juventus Turin entre 2014 et 2017, a désormais pris le dessus... au moins le temps d'une journée !

"Bonjour l'Italie ! Les gens me posent toujours la même question stupide : quelle équipe tu supportes dans l'Euro, maintenant que la France est éliminée ? Mais les gars, même quand il y avait la France et même quand j'étais joueur, l'Italie a toujours été là (il se frappe la poitrine) ! Ne crachez pas sur la main qui vous a donné à manger ! Donc compliments à Mancini, à un grand Bonucci et un grand Chiellini (ses anciens coéquipiers à la Juve)" a-t-il passionnément crié sous la douche, avant de se savonner le visage et de s'en mettre plein les yeux.