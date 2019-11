Sterling le Citizen écarté de l'équipe d'Angleterre après une altercation avec Joe Gomez, le Red

L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre de football Gareth Southgate a décidé lundi d'écarter Raheem Sterling du groupe retenu pour affronter le Monténégro jeudi dans un match pouvant lui assurer sa qualification à l'Euro 2020, à la suite d'une altercation avec un de ses équipiers.



Selon le Daily Mail, une "confrontation physique" a éclaté entre l'attaquant de Manchester City et le défenseur de Liverpool Joe Gomez lundi au centre d'entraînement de la sélection anglaise et les deux joueurs ont dû être séparés par des équipiers, au lendemain du choc tendu entre les deux équipes gagné par les Reds (3-1) en Premier League. "Nous avons pris la décision de ne pas retenir Raheem pour le match contre le Monténégro jeudi", a déclaré Southgate dans un communiqué publié par la Fédération anglaise lundi soir. "L'un de nos grands défis et l'une de nos grandes forces a été de réussir à protéger l'équipe nationale des rivalités de clubs. Malheureusement, les émotions du match d'hier (dimanche) étaient toujours vives", ajoute le sélectionneur au lendemain de la victoire qui donne à Liverpool 9 points d'avance sur le champion en titre. "Je pense que nous avons pris la bonne décision pour l'équipe. Maintenant que la décision a été prise avec l'accord de l'ensemble de l'équipe, il est important que nous soutenions les joueurs et nous concentrions sur le match de jeudi soir", conclut-il.

Sterling a été l'un des joueurs clés de l'Angleterre lors des qualifications pour l'Euro-2020. Il a inscrit 8 buts en 6 matchs. Un nul jeudi à Wembley contre le Monténégro suffirait à qualifier l'Angleterre pour le championnat d'Europe des nations.