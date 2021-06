Lewandowski aura tout tenté: la Suède s'impose, remporte son groupe et élimine la Pologne

La Suède s'est imposée 3-2 contre la Pologne mercredi à Saint-Pétersbourg dans le cadre de la troisième journée du groupe E de l'Euro 2020. Les hommes de Jan Andersson sont parvenus à décrocher la première place du groupe E grâce à un but tombé dans les arrêts de jeu.

Le thermomètre indiquait 34 degrés au coup d'envoi, mais les Polonais ont été cueillis à froid par les Suédois dès la première minute. Isak réalise une belle percée, est fauché fautivement, mais l'arbitre laissant l'avantage, c'est Forsberg qui en profite pour dégainer une frappe croisée qui trompe le portier polonais. A la 16e minute, sur corner, Robert Lewandowski place coup sur coup deux têtes sur la transversale du gardien Olsen. Le ballon revient encore dans les pieds polonais mais ceux-ci ne parviennent pas à placer le cuir au fond des filets.

Les Polonais se montrent assez offensifs en fin de première période, obtenant de multiples coups de coin mais sans parvenir à se créer d'occasions franches, à l'exception d'une belle frappe puissante et cadrée de Zielinski (45e), déviée par Olsen. La Pologne revient sur le terrain avec les mêmes intentions et Zielinski (47e) s'offre une nouvelle frappe puissante qui trouve encore Olsen sur sa route. De l'autre côté du terrain, Quaison inquiète à son tour le gardien polonais d'un coup de pied puissant. Mais ce sont bien les Polonais qui font le forcing. Olsen ne chôme pas et doit encore intervenir sur une belle frappe ras-de-sol de Krychowiak. Les Polonais vont cependant voir leurs espoirs atténués.

Kulusevski, fraîchement entré au jeu et encore peu marqué par la moiteur plombant la Cité des tsars, effectue une remontée à toute vitesse et sert magnifiquement Forsberg qui n'a plus qu'à placer au fond des filets (59e). Deux minutes plus tard, c'est aussi sur une reconversion que les Polonais réduisent le score. Robert Lewandowski, bien lancé par Zielinski, brosse une superbe frappe sur laquelle cette fois Olsen doit s'avouer battu. La Pologne espérait avoir égalisé à la 65e, mais le but de ?wierczok est annulé pour hors-jeu.

Ce n'est qu'une vingtaine de minutes plus tard que Lewandowski, encore lui et isolé dans le rectangle, peut tranquillement contrôler le centre de Frankowski et tromper le gardien suédois. Trop tard pour les Polonais qui malgré un pressing dans les dernières minutes ne sont plus parvenus à trouver le chemin des filets. Ils concèdent même un troisième goal dans les arrêts de jeu, Claesson offrant la première place du groupe E à la Suède. Les Suédois disputeront leur huitième de finale mardi à 21h00 à Glasgow.