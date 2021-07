Voyages et vacances offerts: nouvelle vie pour Luca, le fan suisse devenu star des réseaux sociaux après France-Suisse (vidéo)

Fan viral. Du désespoir à la joie la plus folle, les images d'un supporter de l'équipe de football suisse, filmé à plusieurs reprises pendant le match fou ayant opposé la "Nati" aux Bleus lundi font désormais le tour des réseaux sociaux, après avoir été partagées notamment par le maire de Londres Sadiq Khan et commentées par la BBC. On voit d'abord ce Jurassien de 28 ans avec le maillot rouge de la "Nati" puis torse nu en fin de match. Luca Loutenbach a embrassé son nouveau statut d'icône numérique sur Twitter en se décrivant comme "Meme officiel (phénomène de masse sur internet) de la Nati depuis le 28.06.2021", mais il a assuré au micro de Blick TV être "juste un fan normal".

"Je suis quelqu'un quand même de nature assez discrète, même si cela ne s'est pas trop vu en match. Du coup, c'est sympa un ou deux jours, mais j'espère que cela va un peu retomber dans quelque temps", a-t-il également dit à la télévision suisse. Cette notoriété lui a tout de même permis de bénéficier d'un billet offert par la compagnie aérienne Swiss pour Saint-Pétersbourg, où la Suisse affronte vendredi l'Espagne en quart de finale. "Alors que je m'étais promis de jamais aller sur les réseaux... Me voilà contre mon gré!", a-t-il glissé avec humour sur son tout nouveau compte Instagram: "the_swiss_super_fan".