Euro 2023 U17 dames: La Belgique s'incline face à la Pologne

La Belgique s'est inclinée 1-0 face à la Pologne pour son troisième et dernier match du groupe 2 de la Ligue A du premier tour des qualifications du championnat d'Europe U17 de football féminin, mercredi à L'Alfàz del Pi en Espagne. Malgré ce résultat, les jeunes Red Flames se qualifient pour le 2e tour.

Magdalena Polrolniczak a inscrit le seul but de la partie dans le temps additionnel de la première période (45e+6). Dans l'autre rencontre du groupe, l'Espagne s'est largement imposée devant la Grèce (5-0). Après une défaite 4-0 contre les Espagnols et une victoire 1-0 face aux Grecques, la Belgique termine à la 3e place du groupe 2 avec 3 points, suffisant pour finir dans les trois premiers du groupe et se qualifier pour le 2e tour, prévu en mars 2023, avec l'Espagne (9 pts) et la Pologne (6). La Grèce (0) est reléguée en Ligue B.