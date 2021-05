Euro espoirs - Quarts de finale

(Belga) L'Allemagne, avec notamment un but de Lukas Nmecha, et le Portugal ont complété le dernier carré de l'Euro espoirs (U21) de football, lundi, à l'issue de quarts de finale très disputés.

A Székesfehérvár (Hongrie), l'Allemagne a éliminé le Danemark aux tirs au but. Le temps règlementaire s'est achevé sur un score de 2 buts partout. L'attaquant d'Anderlecht Lukas Nmecha a sauvé la Mannschaft à deux minutes du terme en égalisant après le but d'ouverture de Wahidullah Faghir (69e). En prolongations, Jonathan Burkardt a donné l'avantage à l'Allemagne (100e). Victor Nelsson remettait les deux équipes à égalité sur penalty (108e). Aux tirs au but, il a fallu aller jusqu'au septième tireur pour voir l'Allemagne l'emporter 5-6. Nmecha a converti le 5e tir allemand. A Ljubljana (Slovénie), le Portugal est venu à bout de l'Italie 5 buts à 3 après prolongations. Le Portugal menait 2-0 après une demi-heure grâce à un doublé de Dany Mota (6e, 31e). Tommaso Pobega (45e) a relancé l'Italie juste avant la pause. Gonçalo Ramos (58e) redonnait deux buts d'avance à la Seleçao. Mais les 'Azzurini' recollait au score grâce à Gianluca Scamacca (60e) et Patrick Cutrone (89e). L'Italie se retrouvait à dix après le deuxième jaune reçu par Matteo Lovao (90e+1). Il s'agit du sixième carton rouge reçu par l'Italie depuis le début du tournoi, en comptant les cinq exclusions écopées en phase de groupes. En prolongations, Jota (108e) replaçait les Portugais devant. Francisco Conceiçao, le fils de l'entraîneur de Porto et ancien joueur du Standard Sergio Conceiçao, tuait tout suspense à la 119e minute. En demi-finales, jeudi, le Portugal défiera l'Espagne, victorieuse 2-1 de la Croatie après prolongations, à Maribor à 18h. L'Allemagne jouera contre les Pays-Bas, venus à bout de la France 2-1, à Székesfehérvár. La finale se jouera dimanche (21h) à Ljubljana.