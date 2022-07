Euro féminin 2022 - Elena Dhont : "J'ai eu peur pour mon genou mais il a l'air bien solide"

(Belga) Dimanche lors du premier match de l'Euro face à l'Islande, Elena Dhont a loupé une énorme possibilité d'ouvrir le score juste avant la mi-temps pour les Red Flames. Heureusement pour l'attaquante de 24 ans, elle a aussi provoqué un penalty après la pause, permettant à Justine Vanhaevermaet d'égaliser pour les Belges et ainsi de sauver un point important.

"Ce ballon devait rentrer, mais je me suis bien réveillée après ce raté. J'ai revu les images, et j'ai frappé contre ma jambe d'appui, dommage", a-t-elle commenté en conférence de presse mardi. Face à des Islandaises assez physiques, Dhont a été victime d'un coup de pied malencontreux qui n'a pas manqué de créer un moment de panique chez l'attaquante de Twente, qui s'était cassé la rotule de ce même genou droit fin 2020, ce qui lui avait valu une rééducation d'un an et demi. "J'ai effectivement eu très peur pendant un instant, mais je suis contente de voir que mon genou était solide", a-t-elle souri. Les Belges disputeront jeudi leur deuxième match de pour de l'Euro contre la France, qui a dominé l'Italie 5-1. "Ce sera un match difficile pour nous. Tout le monde a vu comment la France a joué. Il faudra jouer en bloc et chercher ses points faibles, même s'il n'y en a vraiment pas beaucoup", a conclu Dhont. (Belga)