Euro féminin 2022 - Ives Serneels aligne une équipe inchangée pour affronter la France

(Belga) Pour le deuxième match de groupe des Red Flames à l'Euro 2022 face à la France, le sélectionneur Ives Serneels a choisi les mêmes onze joueuses qui ont débuté le match contre l'Islande le 10 juillet dernier.

La gardienne Nicky Evrard, qui a excellé dimanche dernier contre les Islandaises (1-1), sera soutenue par Jody Vangheluwe sur le côté droit de la défense, avec Laura De Neve et Sari Kees à ses côtés. Davina Philtjens défendra le flanc gauche. Justine Vanhaevermaet, qui a inscrit l'unique but de la Belgique sur penalty contre l'Islande, fera office de pare-choc devant la défense aux côtés de Julie Biesmans. La capitaine Tessa Wullaert sera au front de l'attaque avec dans son dos le trio Janice Cayman, Tine De Caigny et Elena Dhont. Chez les Françaises, deux changements sont effectués par rapport à l'équipe qui a battu l'Italie 5-1. L'arrière central Wendie Renard sera accompagnée de Griedge Mbock Bathy, qui remplace Aissatou Tounkara. Sandie Toletti laisse sa place à Clara Mateo au milieu gauche. Le match au New York Stadium de Rotherham débute à 21 heures. (Belga)