Euro féminin 2022 - Ives Serneels satisfait après le nul contre l'Islande: "Personne ne peut être déçu"

Au terme d'un match compliqué, les Red Flames ont arraché un point contre l'Islande (1-1) pour leur premier match du groupe D de l'Euro féminin de football dimanche à Manchester. Un résultat qui satisfait le sélectionneur Ives Serneels.

"J'ai dit à mes joueuses que personne ne peut être déçu", a déclaré Serneels après la rencontre. "Je suis content de notre prestation. En analysant le match, nous avons mérité notre point. Nous aurions peut-être pu prendre les trois points mais le nul est un résultat logique." Un résultat qui ne fait cependant pas les affaires de la Belgique qui devra réaliser un exploit contre la France ou l'Italie pour espérer atteindre les quarts de finale. Les Flames affronteront la France le 14 juillet puis l'Italie le 18 juillet. "Les filles ont beaucoup donné et nous verrons dans quel état elles seront demain (lundi, ndlr.). Notre prochain match est dans quatre jours et nous devons faire en sorte que l'équipe est prête pour affronter la France dans les meilleures conditions." En 2017, pour leur premier Euro, les Flames s'étaient inclinées contre le Danemark en ouverture avant d'être éliminées lors de la phase de poule. "Nous avons déjà un point de plus qu'il y a cinq ans. C'est un tournoi et nous ne pouvons pas être déçus, nous avons fait notre maximum ce dimanche", a conclu Serneels.