Euro féminin 2022 - Les Red Flames battent l'Italie et se qualifient pour les quarts de finale

Les Red Flames se sont qualifiées pour les quarts de finale de l'Euro féminin de football disputé en Angleterre, lundi soir à Manchester après leur victoire 1-0 face à l'Italie dans leur 3e et dernier match du groupe D.

Tinne De Caigny a inscrit l'unique but de la rencontre à la 49e minute. Les Belges avaient partagé 1-1 avec l'Islande et perdu 2-1 contre la France dans leurs deux premiers duels. Dans l'autre match du groupe, la France, déjà qualifiée pour les quarts, et l'Islande ont partagé l'enjeu 1-1. La Belgique termine 2e avec 4 points derrière la France (7 points) et sera opposée à la Suède, première du groupe C, pour une place en demi-finales vendredi à Leigh (21h00). L'Islande (3 points) et l'Italie (1 point) terminent aux 3e et 4e places du groupe D. Les Red Flames disputent l'Euro pour la deuxième fois. Pour leur première participation à un grand tournoi, les Belges avaient été éliminées au premier tour de l'Euro 2017 aux Pays-Bas.