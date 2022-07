Euro féminin 2022 - "Nous nous sommes mis trop de pression", estime Milena Bertolini, coach de l'Italie

(Belga) Le parcours de l'Italie à l'Euro féminin de football s'est arrêté lundi à Manchester après la défaite 1-0 face à la Belgique lors de la dernière journée de la phase de groupes. Comme les Red Flames, l'Italie était dans l'obligation de s'imposer pour espérer passer en quarts de finale.

"Nous nous sommes mis trop de pression et avons manqué de sérénité", avance la coach italienne Milena Bertolini. "C'était un groupe très équilibré dans lequel on savait que tout pouvait arriver. Nous devons maintenant nous tourner vers notre prochain objectif, la qualification pour la Coupe du monde". Bertolini a tenu à saluer la prestation de son équipe. "Les filles ont tout donné. Ce tournoi a été une expérience importante et nous aidera à grandir. Nous allons maintenant analyser nos erreurs et retenir les bonnes choses, afin de grandir". (Belga)