Euro féminin 2022 - Roberto Martinez veut voir le football féminin progresser en Belgique

La 13e édition de l'Euro féminin de football a fait l'objet d'éloges de la part de Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Il a notamment loué les organisateurs et le spectacle offert sur les terrains anglais, avant d'évoquer l'avenir du football féminin en Belgique.

"Je suis agréablement surpris par le niveau des matches. Ce sont des matches passionnants au cours desquels beaucoup de buts sont marqués. Ce tournoi a tout pour devenir le meilleur championnat d'Europe féminin de tous les temps", s'est exprimé Martinez. L'Espagnol a également assisté aux deux premières rencontres des Red Flames contre l'Islande (1-1) et la France (défaite 2-1). Il dit avoir été agréablement surpris par l'équipe soudée, malgré les différences qui traversent l'effectif. "Certaines sont très expérimentées et ont joué la Ligue des Champions, d'autres viennent d'un environnement beaucoup moins professionnel. Je suis positivement surpris de voir comment les Flames sont devenues une équipe si rapidement." Néanmoins, le sélectionneur convient qu'il y a encore une grande marge de progression pour le football féminin en Belgique. "Si nous nous comparons à certains pays, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les jeunes joueuses en développement devraient pouvoir évoluer dans des compétitions plus fortes. Nous devons faire en sorte que plus de filles jouent au football. Alors la concurrence augmentera aussi." Roberto Martinez loue la professionnalisation du staff technique de l'entraîneur national Ives Serneels. Pour lui, la prochaine étape, "c'est la professionnalisation de la Ligue. C'est possible, si nous travaillons tous ensemble. Nous avons besoin du soutien des clubs, de la Pro League. La Ligue peut alors jouer un rôle de coordination."