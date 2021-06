Euro U21 2021 - L'Allemagne bat les Pays-Bas et rejoint le Portugal en finale

(Belga) L'Allemagne, avec l'Anderlechtois Lukas Nmecha et le Gantois Niklas Dorsch s'est imposée 2-1 en demi-finale de l'Euro U21 de football jeudi à Szekesfehervar en Hongrie.

Florian Wirtz a inscrit un doublé en début de match (1re et 8e) avec un assist de Nmecha sur son premier but. Perr Schuurs avait réduit le score en seconde période (67e). Nmecha a joué 69 minutes et Dorsch a joué tout le match. En finale dimanche à Ljubljana en Slovénie, l'Allemagne affrontera le Portugal qui a battu l'Espagne, tenante du titre, plus tôt jeudi (1-0). (Belga)