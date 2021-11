Europa League - Conference League - Genk et l'Antwerp doivent se relancer, La Gantoise peut se qualifier

(Belga) Au lendemain de la 4e journée de la Ligue des Champions, les deux autres compétitions européennes de football l'Europa League et la nouvelle Conférence League jouent à leur tour jeudi leur 4e journée de la phase de groupes. Les trois clubs belges concernés jouent à domicile.

A 18h45, Genk retrouve West Ham à la Luminus Arena. Battus 3-0 au stade Olympique de Londres, les Genkois ont retrouvé des couleurs et le chemin des filets ce week-end en championnat. Leur succès 2-6 à Zulte Waregem sera-t-il suffisant pour les relancer. Le KRC, qui est 4e du groupe H de l'Europa League, peut-il malmener des Hammers qui seront qualifiés en cas de victoire. West Ham est une des deux équipes de la compétition à avoir gagné ses trois matchs sans concéder le moindre but. Les hommes de David Moyes n'ont pas encore été battus cette saison en déplacement alors que Genk reste sur sept rencontres sans victoire à domicile sur la scène européenne et n'a jamais battu de club anglais. A 21h00, l'Antwerp, dernier du groupe D (1 point), jouera un match très important pour son avenir européen en recevant les Turcs du Fenerbahçe, troisièmes avec 2 points. Les deux clubs s'étaient quittés dos à dos (2-2), il y a deux semaines à Istanbul. Une victoire des Anversois leur permettrait de dépasser le Fener au classement. Leurs visiteurs connaissent un creux avec trois défaites consécutives, l'occasion est donc belle pour les joueurs de Brian Priske, toujours privé de Radja Nainggolan blessé. En Conférence League à partir de 18h45, La Gantoise peut d'ores et déjà décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale. Une seconde victoire face aux leaders du championnat de Serbie le Partizan Belgrade, après le 0-1 il y a deux semaines, serait synonyme d'hiver au chaud. Si dans leur histoire, les Gantois n'ont jamais aligné quatre succès consécutifs en phase de groupes, ils sont à l'heure actuelle la seule équipe de la Conference League à avoir gagné ses trois premiers duels en signant autant de "clean sheet ». Mais, une défaite serait synonyme de deuxième place derrière le Partizan qui a la particularité de n'avoir jamais battu de club belge en phase de groupes. (Belga)