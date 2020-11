Europa League - Dominik Thalhammer, l'entraîneur de Linz, "surpris" par le jeu de l'Antwerp

(Belga) Dominik Thalhammer, l'entraîneur de LASK, a vu son équipe s'imposer 0-1 sur le terrain de l'Antwerp jeudi soir lors de la 3e journée de l'Europa League. "Notre mentalité était excellente", a-t-il déclaré après la rencontre.

"Je suis heureux", a reconnu Thalhammer. "Ce n'était pas facile lorsque nous avons été réduits à dix mais je pense que c'est une victoire méritée. Nous avons eu le contrôle pendant presque tout le match. Nous étions surpris du jeu de l'Antwerp qui a abusé de longs ballons. Ce n'est pas dans leur habitude. Nous avons été solides défensivement et notre mentalité était excellente." Linz en profite pour rejoindre l'Antwerp et Tottenham en tête du groupe J avec six points. "Nous devons poursuivre sur notre lancée dans trois semaines pour le match retour contre l'Antwerp. En cas de victoire, nous serons en bonne voie pour nous qualifier. Nous y croyons", a conclu Thalhammer. (Belga)