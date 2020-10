Europa League - Gerrard sur le goal de Kemar Roofe: "Le plus beau que j'ai jamais vu, un moment de génie"

(Belga) Les Rangers sont arrivés à Liège invaincus cette saison et repartiront dès jeudi soir à Glasgow avec une victoire de plus dans leur escarcelle. Plus concrète devant le goal adverse, l'équipe de Steven Gerrard a entamé son parcours dans le groupe D par une victoire 0-2 au Standard.

Globalement dominateurs, les Écossais ont scellé leur victoire à la toute fin des arrêts de jeu grâce à un lob de Kemar Roofe, ancien Anderlechtois, depuis sa moitié de terrain. "Ce goal de Roofe est un moment de pur génie, c'est tout simplement la classe mondiale", a lancé Gerrard, ancien milieu de terrain et légende de Liverpool. "Je joue au football depuis 1998 et je pense que c'est le plus beau goal que j'ai jamais vu. Je n'en verrai peut-être pas de meilleur. Il résiste à deux adversaires alors que les conditions de jeu sont très dures. Ensuite, il a la vision, la classe et la force d'envoyer le ballon dans le goal depuis 50 mètres." Le statisticien Opta a d'ailleurs révélé que ce goal de Roofe, marqué depuis 54,6 yards (49,92 mètres), était le plus lointain jamais enregistré en Europa League. Steven Gerrard s'est montré satisfait de la partition jouée par sa phalange jeudi soir à Sclessin. "C'est une victoire très importante, un départ très positif. Nous avons battu une bonne équipe mais je pense que nous méritions la victoire", a analysé l'ancien international anglais. Le technicien des 'Teddy Bears' a avoué que la partie était décousue dans le second acte à cause du violent orage qui s'est abattu sur Sclessin. "Le match est devenu imprévisible. Dans les dernières 25 minutes, il s'agissait plus de voir quelle équipe désirait davantage la victoire. Je suis vraiment fier de mes gars. Le match était dur et nous avons dû lutter. On a eu un peu peur à la fin mais nous avons quand même gagné." Avant le match, Steven Gerrard avait indiqué avoir reçu quelques tuyaux d'amis belges concernant le Standard. "Les informations étaient très pertinentes. Elles m'ont permis de mieux connaître quelques joueurs." La semaine prochaine, les Rangers accueilleront le Lech Poznan à Ibrox Stadium. Les Polonais se sont inclinés 2-4 devant Benfica, qui recevra lui le Standard. (Belga)