Europa League - La Gantoise s'incline 2-1 à l'Etoile Rouge de Belgrade et reste dernier du groupe L

(Belga) La Gantoise a subi sa troisième défaite en autant de rencontres en Europa League. Les Gantois se sont inclinés 2-1 sur le terrain de l'Etoile Rouge de Belgrade jeudi soir lors de la 3e journée du groupe L. Les Flandriens restent bloqués à la dernière place de leur groupe avec 0 point au compteur.

Sans Davy Roef, Sinan Bolat et leur entraîneur Wim De Decker, testé positif au coronavirus, les Gantois ne prenaient pas un bon départ de la rencontre. Après 12 minutes de jeu, Kanga donnait l'avance à l'Etoile Rouge sur coup franc. Un bout d'ouverture qui faisait réagir les 'Buffalos' qui égalisaient via Vadis Odjidja-Ofoe. La frappe du capitaine gantois était déviée avant de terminer sa course au fond des filets (31e). Après la pause, les Serbes reprenaient les commandes sur un coup franc direct de Katai (59e). Les Gantois poussaient pour arracher un point mais ni Yaremchuk (70e), Niango (76e), Dorsch (80e) ou encore Kleindienst (90e+4) ne parvenaient à tromper la vigilance de Borjan, le portier de l'Etoile Rouge. Dans l'autre match du groupe L, Hoffenheim n'a fait qu'une bouchée du Slovan Liberec avec une victoire 5-0. Dabbur (22e, 30e), Grillitsch (59e) et Adamyan (71e, 76e) ont inscrit les buts allemands. Au classement, Hoffenheim (9 points) conserve la tête du groupe devant l'Etoile Rouge (6 points). Le Slovan Liberec occupe la troisième place avec 3 points devant La Gantoise qui ferme la marche avec 0 point. (Belga)