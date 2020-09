Europa League - Lalatovic, entraîneur de Vojvodina: "Je ne commenterai pas le penalty du Standard"

(Belga) Vojvodina n'est pas venu faire de la figuration au Standard ce jeudi dans le cadre du troisième tour qualificatif de l'Europa League. La formation serbe s'est créé plusieurs occasions et Arnaud Bodart a encore dû frapper des poings un ballon tout en fin de match pour assurer la victoire 2-1 des Liégeois, après prolongations.

"Je pense que nous méritions la qualification autant que le Standard. Le match s'est joué sur des détails et sur un penalty que je commenterai pas. Je n'ai pas l'habitude de revenir sur les décisions des arbitres", a assuré Nenad Lalatovic, le coach serbe. Mais avant cela, le Standard n'a pas eu plus d'occasions que nous." "J'avais dit que le Standard était une bonne équipe et pas une grande équipe. Et elle ne sous a pas dominés. Nous n'avons pas joué défensivement. Nous avons attaqué jusqu'au bout et nous avons eu autant d'occasions que notre adversaire. En fait, nous avons nous le faisons toujours peu importe l'adversaire, l'Etoile Rouge, le Partizan ou le Standard." "Nous méritions de remporter cette rencontre. Tout le monde a sous-estimé Vojvodina. Même le Standard qui a commencé à perdre du temps."