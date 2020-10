L'entraîneur du Standard RECADRE ses joueurs après la défaite face aux Rangers

Le Standard a perdu son brevet d'invincibilité à domicile sur la scène européenne, s'inclinant 0-2 devant les Rangers lors de la première journée du groupe D de l'Europa League. Philippe Montanier n'a pas cherché d'excuses après ce premier revers des 'Rouches' en Europe à domicile depuis décembre 2014. "Nous n'avons pas joué une rencontre d'un niveau Europa League. C'était insuffisant", a lâché le technicien français, honnête et clairvoyant malgré la déception.

"C'est forcément une déception de perdre à domicile. La première mi-temps était plutôt équilibrée. Malheureusement, on encaisse un penalty malheureux et nous avons deux transversales. La seconde était beaucoup plus compliquée. Nous n'avons pas réussi à élever notre niveau de jeu. Les conditions étaient très compliquées pour les deux équipes mais favorisaient peut-être un peu plus l'équipe en défense", a analysé Philippe Montanier. Le Français a reconnu la supériorité des Rangers, invaincus toutes compétitions confondues cette saison. "Ils méritent cette victoire. Ils ont été plus costauds dans l'impact, meilleurs dans les duels."

Alors que le score indiquait encore 0-1, l'attaquant liégeois Duje Cop a loupé l'égalisation dans les dernières secondes. Dans la foulée, Kemar Roofe crucifiait Arnaud Bodart d'un lob depuis sa propre partie de terrain. "Je pense que cela résume un peu le match dans sa globalité. Nous ne marquons pas à 7 mètres mais eux y parviennent des 50 mètres. Si nous voulons espérer bien figurer dans cette compétition, le niveau affiché ce soir n'est pas suffisant."

Le Français a pourtant injecté de nombreux joueurs offensifs mais les entrées d'Obbi Oularé, Mehdi Carcela, Duje Cope et Felipe Avenatti n'ont rien changé à la donne. "En deuxième mi-temps, je pense que le gardien adverse n'a rien eu à faire. Nous ne pouvons pas avoir de regrets car nous avons eu ce que nous méritions. En Europa League, chaque joueur doit être à son meilleur niveau.

Si nous n'y parvenons pas, la sanction arrive tout de suite." Le Standard, après un déplacement à Saint-Trond dimanche (18h15) en championnat, se rendra à Benfica jeudi prochain (21h), vainqueur au Lech Poznan (2-4) dans l'autre match du groupe D.