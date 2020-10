Europa League - Trois clubs belges à l'assaut de la phase de groupes

(Belga) Après le Club de Bruges en Ligue des Champions, trois formations belges vont entamer jeudi les poules de l'Europa League. Le Standard va défier les Rangers (18h55) alors que l'Antwerp se rendra à Ludogorets et La Gantoise à Liberec (21h).

En bonne forme depuis le début de saison, le Standard va passer au révélateur jeudi contre les Rangers de Steven Gerrard, invaincus et vainqueurs du Celtic le weekend dernier dans le choc du championnat écossais. "Statistiquement, on va peut-être rencontrer une des meilleures équipes en Europe", a prévenu le coach liégeois Philippe Montanier mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse. "C'est une équipe complète dans toutes les lignes, qui attaque et défend ensemble. Elle est extrêmement technique, rapide et se projette vite vers l'avant." Si le Standard a dû passer trois tours qualificatifs, l'Antwerp était directement qualifié pour la phase de poules grâce à sa victoire en Coupe de Belgique. Le Great Old, qui trouve son rythme de croisière après un début d'exercice en dents de scie, est à l'aube d'un déplacement compliqué chez le champion bulgare, Ludogorets. Ivan Leko devra composer avec de nombreuses absences dont celles, entres autres, de Dieumerci Mbokani, Alexis De Sart, Manuel Benson ou encore Didier Lamkel Zé. Battue en barrages de la Ligue des Champions, La Gantoise se consolera avec l'Europa League. Après une cuisante défaite au Cercle de Bruges le weekend dernier (5-2), les Buffalos devront afficher un tout autre visage contre les Tchèques du Slovan Liberec. (Belga)