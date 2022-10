Anderlecht concède le nul et n'a plus son destin en main en Conference League

Anderlecht a été tenu en échec 2-2 par le club roumain du FCSB, jeudi, lors de la 5e journée du groupe B de la Conference League. Les Anderlechtois ont mené à deux reprises, par Yari Verschaeren (38e) et Jan Vertonghen (75e), mais ont à chaque fois été rejoints, à la suite des buts d'Andrea Compagno (60e) et de Joyskim Dawa (82e). Toujours troisième du groupe, Anderlecht n'a plus son sort entre ses mains.

Pour sa première sur le banc de l'équipe A, l'entraîneur intérimaire Robin Veldman abandonnait le 3-5-2 de Felice Mazzu pour un 4-2-3-1. Placé plus haut sur l'échiquier, comme ailier gauche, Francis Amuzu faisait directement parler sa vitesse qui lui permettait de centrer en retrait deux fois en quelques minutes. Fabio Silva était trop court pour reprendre convenablement le premier centre (7e), le second terminait, après un dégagement d'un défenseur, dans les pieds de Moussa Ndiaye, qui obligeait le gardien Stefan Tarnovanu à se détendre (11e).

Entre les deux, une tête de Malcom Edjouma terminait au-dessus (10e). Les Roumains se montraient encore dangereux via une tête de David Miculescu (33e) et un tir d'Octavian Popescu, qui s'était joué de deux défenseurs anderlechtois (37e).

A la 38e minute, Anderlecht trouvait l'ouverture au terme d'un beau mouvement collectif: après un une-deux avec Amadou Diawara, Michael Murillo centrait de la droite, Yari Verschaeren reprenait en un temps et donnait l'avantage aux Mauve et Blanc (1-0).

Cinq minutes après son but, Verschaeren centrait de la droite, Fabio Silva reprenait d'une talonnade, Tarnovanu détournait. Juste avant la pause, Hendrik Van Crombrugge repoussait un coup franc de Risto Radunovic (45e+1).

En seconde période, Verschaeren tentait sa chance de loin sans inquiéter outre mesure Tarnovanu (58e).

A l'heure de jeu, Andrea Compagno, monté à la pause, reprenait victorieusement de la tête un centre de la gauche de Radunovic et égalisait (1-1, 60e).

Anderlecht réagissait aussitôt, d'abord par une tête non cadrée de Jan Vertonghen (68e) puis par un face-à-face entre Amuzu, lancé par Verschaeren, et Tarnovanu, remporté par ce dernier (74e). Sur le corner qui suivait, Vertonghen sautait plus haut que tout le monde et redonnait l'avantage aux Anderlechtois (2-1, 75e).

La joie anderlechtoise était cependant de courte durée: sur un corner, Van Crombrugge repoussait la tête Razvan Oaida, le ballon rebondissait sur Joyksim Dawa et terminait sa course au fond des filets (2-2, 82e).

Le score n'évoluait plus car Tarnovanu repoussait la tentative de Julien Duranville (85e) puis une frappe de Mario Stroeykens (90e+1).

Anderlecht terminait la rencontre à dix après le deuxième jaune reçu par Michael Murillo (90e+4).

Anderlecht compte 5 points et reste derrière Silkeborg (6 points), qui se déplace à West Ham (12 points, déjà qualifié) à 21h. En cas de succès des Danois, Anderlecht sera éliminé. Le FCSB est lanterne rouge avec 2 unités.

Lors de la dernière journée, le 3 novembre, Anderlecht se rendra à Silkeborg.