Benfica - Standard: mission impossible pour les Rouches? (DIRECT 21h)

Les clubs belges engagés en Europa League n'auront pas la partie facile jeudi lors de la 2e journée de la compétition. Le Standard rendra visite à Benfica et Jan Vertonghen, l'Antwerp accueillera Tottenham et Toby Alderweireld et La Gantoise recevra Hoffenheim.

Le Standard a démarré sa campagne en Europa League par une défaite 0-2 face aux Glasgow Rangers lors de la 1e journée du groupe D, suivie d'un revers 2-0 sur la pelouse de Saint-Trond samedi en championnat.

A l'inverse, Benfica, que Jan Vertonghen a rejoint cet été après huit ans à Tottenham, s'était imposé 2-4 à Poznan la semaine dernière, et trône en tête du championnat portugais avec 15 points sur 15.

A Lisbonne, les Rouches seront toujours privés de Maxime Lestienne, Eden Shamir, Abdoul Fessal Tapsoba, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha et Moussa Sissako, positifs au Covid-19, ainsi que de Jackson Muleka, blessé aux ischios.

Dans le groupe J, l'Antwerp, qui reste sur une victoire face au Beerschot dans le derby anversois, recevra Tottenham (18h55) dans ce qui constitue la grosse affiche européenne du Great Old, mais le match se déroulera à huis clos, coronavirus oblige.

Les Anversois et les Londoniens sont en tête du groupe, après leurs victoires respectives à Ludogorets (1-2) et face à Linz (3-0) lors de la 1e journée.

Dans le groupe L, La Gantoise n'aura pas la partie facile face à Hoffenheim (18h55), actuel 9e de Bundesliga et vainqueur de l'Étoile Rouge Belgrade (2-0) la semaine passée. Battus 1-0 au Slovan Liberec, les Buffalos sont à la peine en championnat, eux qui ont été battus 1-2 par le RC Genk de leur ancien coach Jess Thorup lundi. Après cette 7e défaite en dix matches, les Gantois pointent à une peu enviable 13e place en championnat, avec 9 points sur 30.

Leicester et ses Belges Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne ira à l'AEK Athènes (groupe G) et l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers, qui a marqué lundi son premier but de la saison en Serie A, recevra le Slovan Liberec (groupe H).

Enfin, Naples et Dries Mertens iront en Espagne défier la Real Sociedad d'Adnan Januzaj, l'actuel leader de la Liga.

