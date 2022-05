Europa League - Allan McGregor, troisième quarantenaire à jouer une finale de Coupe d'Europe

(Belga)

Titulaire avec les Glasgow Rangers mercredi lors de la finale de l'Europa League, le portier écossais Allan McGregor (40 ans et 107 jours) est devenu le troisième gardien de but quarantenaire à disputer une finale de Coupe d'Europe. Avant lui, l'Italien Dino Zoff avait perdu à 41 ans et 86 jours avec la Juventus la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1983 (1-0 face à Hambourg). Le Néerlandais Edwin van der Sar était âgé de 40 ans et 211 jours lors de la défaite en Ligue des Champions 2011 avec Manchester United (3-1 contre le FC Barcelone). (Belga)