Europa League: Arsenal face à une cascade de blessés pour le Standard

Arsenal est en tête du groupe F de l'Europa League avec une avance d'un point sur l'Eintracht Francfort et trois sur le Standard de Liège, chez qui il se déplace jeudi (18h55) lors de cette sixième et dernière journée.

Les Gunners de Freddie Ljungberg, entraîneur ad interim après le limogeage d'Unai Emery fin novembre, devront se passer de quelques éléments importants. Le défenseur central allemand Shkodran Mustafi, qui n'a joué qu'une seule rencontre de championnat cette saison, est suspendu pour avoir écopé de trois cartons jaunes sur la scène européenne.

Hector Bellerin, Dani Ceballos, Rob Holding, Nicolas Pepe, Kieran Tierney et Granit Xhaka sont eux tous blessés. Bellerin et Ceballos souffrent des ischio-jambiers, Holding et Pepe du genou gauche. Tierney s'est luxé l'épaule et Xhaka est victime d'une commotion.

Bellerin, Tierney, Ceballos, Holding et Mustafi avaient joué l'intégralité de la rencontre largement remportée par les Londoniens contre le Standard début octobre (4-0). Pepe était monté au jeu alors que Xhaka n'avait pas joué.

Lundi, Arsenal a mis un terme à une série de neuf matches sans victoire toutes compétitions confondues en s'imposant (1-3; vidéo) à West Ham en Premier League.