Europa League - "Cela va être un match gigantesque", s'enthousiasme le capitaine de l'Eintracht Francfort

(Belga) "Concentrés mais sereins" selon leur entraîneur Oliver Glasner, les joueurs de l'Eintracht Francfort s'apprêtent à jouer un "match gigantesque" mercredi (21h00) à Séville en finale de l'Europa League contre les Glasgow Rangers.

"Nos supporters sont incroyables. Tous les voyages qu'ils ont faits, la manière dont ils nous poussent, l'ambiance qu'ils créent à chaque match, leur enthousiasme, leur euphorie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas quantifier et qui t'aide à gagner", a décrit le technicien allemand mardi en conférence de presse. "Il y aura deux équipes avec sans doute deux des meilleures groupes de supporters d'Europe à l'extérieur. J'espère que les nôtres nous verront gagner", a-t-il insisté. "Depuis la victoire contre West Ham, on a vécu cette euphorie de près. Tout le monde nous parle de cette finale. Ca va être un match gigantesque", a aussi bouillonné le milieu de terrain et capitaine de l'Eintracht Sebastian Rode, mardi. Selon le club, 50.000 fans allemands sont attendus à Séville, et des vols supplémentaires ont même été programmés pour rallier la capitale andalouse, alors que seulement 10.000 tickets ont été distribués à chaque club pour assister au match à l'intérieur du stade Sanchez-Pizjuan. Pour les supporters restés à Francfort, le public viewing au stade de l'Eintracht sera à guichets fermés, avec 50.000 billets vendus. Un écran géant de plus de 400 m2 et quatre écrans additionnels seront installés au Deutsche Bank Park et un autre écran sera mis à disposition sur le terrain en herbe artificielle. "On est concentrés, mais sereins. On a hâte de vivre cette finale. On jouera avec enthousiasme, car toute l'Europe a envie de suivre cette finale", a confié Glasner, qui va revenir pour la troisième fois en Espagne cette saison, après avoir battu le Betis Séville en 8es de finale et le FC Barcelone en quarts. (Belga)