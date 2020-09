Europa League: Charleroi connaît son futur adversaire en cas de qualification

Charleroi affrontera le Lech Poznan en cas de qualification pour les playoffs de l'Europa League. Les Polonais se sont imposés 0-5 chez les Chypriotes de l'Apollon Limassol grâce à des buts de Pedro Tiba (42e, 90e+2), Mikael Ishak (47e), Jakub Kaminski (58e) et Jan Sykora (81e).



Charleroi affronte les Serbes du Partizan Belgrade jeudi au 3e tour préliminaire. Dans le même temps, le Standard affrontera les Serbes du FK Vojvodina. En cas de qualification, les 'Rouches' seront opposés au vainqueur du duel entre les Hongrois de Fehervar et les Français du Stade de Reims. Les playoffs se tiendront le 1er octobre. Charleroi et le Standard joueront tous les deux à domicile.