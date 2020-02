Europa League - Dendoncker prend une large option avec les Wolves, court succès pour Casteels et Wolfsburg

(Belga) Wolverhampton, avec Leander Dendoncker à partir de la 61e minute, a pris une large option sur la qualification en l'emportant facilement à domicile face à l'Espanyol de Barcelone (4-0) en manche aller des seizièmes de finale de l'Europa League de football. Le Portugais Diogo Jota a inscrit un triplé (15e, 67e, 81e) tandis que son compatriote Ruben Neves (52e) a également apporté sa pierre à l'édifice.

Dans le même temps, Wolfsburg, avec Koen Casteels entre les perches, s'est imposé aussi dans son stade, jeudi soir, mais plus difficilement face à Malmö (2-1). Les Suédois ont même ouvert la marque deux minutes après le retour des vestiaires grâce à un penalty d'Isaac Kiese Thelin, prêté par le Sporting d'Anderlecht. Les Allemands n'ont pas douté longtemps car Josip Brekalo a égalisé dans la foulée (49e). Le but de la victoire de Wolfsburg est arrivé des pieds de ... Thelin qui a poussé malencontreusement le cuir au fond de ses propres filets peu de temps après l'heure de jeu (62e). Enfin, les Néerlandais de l'AZ, sans Stijn Wuytens qui s'est occasionné une blessure musculaire dimanche dernier en championnat, ont arraché le match nul à domicile face aux Autrichiens de LASK Linz (1-1). Les visiteurs ont d'abord pris l'avantage grâce au jeune Autrichien de 21 ans Marko Raguz à la 26e minute de jeu. Le but égalisateur d'Alkmaar est lui arrivé à quatre minutes du terme des pieds du Néerlandais Teun Koopmeiners, 21 ans également, sur penalty. (Belga)