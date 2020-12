Europa League - Faris Haroun: "On a réagi comme des adultes après l'égalisation"

(Belga) L'Antwerp a décroché son billet pour les seizièmes de finale de l'Europa League ce jeudi après une victoire 3-1 contre Ludogorets. "Après 28 ans, c'est une qualification historique", a déclaré le capitaine anversois Faris Haroun après la rencontre. "Nos supporters peuvent être très satisfaits."

"Cette victoire a un goût particulier", a déclaré Faris Haroun. "C'est génial pour le club et je suis très heureux pour les supporters qui ont suivi le match de chez eux. Nous avons montré à toute l'Europe ce que nous valions. On aurait du finir la première mi-temps avec deux ou trois buts d'avance pour se mettre à l'abri. En deuxième période, Ludogorets a égalisé puis a gagné en confiance mais nous avons géré la situation tous ensemble, en équipe." Au classement, l'Antwerp (12 points) est en tête du groupe J avec 12 points devant l'autre qualifié, Tottenham (10). LASK (7) et Ludogorets (0) sont éliminés. Le matricule 1 se rendra à Londres jeudi prochain, lors de la sixième et dernière journée de cette phase de poules, pour le match au sommet face à Tottenham. "On veut aller chercher un bon résultat", a déclaré le Bruxellois de 35 ans. "La première place au classement est un enjeu non seulement sportif mais aussi financier. En cette période de Covid-19, de l'argent dans les caisses du club ne serait pas superflu." Auteur du deuxième but anversois, Ritchie De Laet estime que l'Antwerp a disputé "une première période parfaite". "Il y avait une grande confiance dans l'équipe et nous avons contrôlé toute la rencontre. A l'exception du premier quart d'heure de la seconde période. Nous avions toujours le sentiment que nous allions gagner, même après le 1-1. Peut-être que le but égalisateur était nécessaire pour nous réveiller." A un quart d'heure du terme, De Laet a surgi sur un coup franc de Refaelov. "Même si je dois reconnaître que je touche le ballon du bras. J'ai envoyé le ballon de la tête sur mon bras. Heureusement, il n'y avait pas d'arbitre vidéo pour annuler le but", a confié De Laet.