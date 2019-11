Europa League: Guimaraes et Arsenal partagent 1-1 dans le groupe du Standard

Vitoria Guimaraes et Arsenal ont partagé l'enjeu 1-1 en match avancé de la 4e journée de l'Europa League dans le Groupe F du Standard. Shkodran Mustafi a ouvert la marque pour les Gunners (81e, 0-1) et Bruno Duarte a arraché le premier point des Portugais (90e+1, 1-1). Au classement, Arsenal reste premier avec 10 points devant Francfort (6) et le Standard (3), qui s'affrontent jeudi. Vitoria Guimaraes recevra le Standard le 28 novembre à 21 heures à l'Estadio Afonso Henriques

Vitoria a lancé les débats via un tir cadré de Davidson (2e) mais Nicolas Pepe aurait pu donner l'avance à Arsenal sur un centre d'Ashley Maitland-Nils (3e). Le ton était donné et les Portugais se sont montrés plus entreprenants: un tir de Davidson a heurté le montant alors qu'Emiliano Martinez était battu (8e).

Par contre, le gardien d'Arsenal s'est montré plus prompt sur un envoi de Marcus Edwards (11e). Dominateur au milieu du jeu, Guimaraes s'est créé encore plusieurs occasions mais aucun de ses dix shots n'a surpris Martinez. Douglas Jesus, qui n'avait vu qu'un ballon jusque-là, a dû se montrer plus vigilant à la reprise.

Toutefois, sa tâche a été facilitée par la maladresse des Gunners, qui avaient la possession du ballon mais ne créaient pas grand-chose avant de tenter un assaut final. Sur un coup franc, Pepe a trouvé au second poteau Mustafi, qui s'est élevé le plus haut pour mettre le ballon au fond (0-1). Guimaraes a réagi notamment par l'ex-Standardman Rochinha (86e) mais c'est Bruno Duarte, qui a arraché le partage d'un coup de ciseau (90e+1, 1-1).