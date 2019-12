Europa League - Jess Thorup se réjouit de la première place du groupe: "une énorme prestation"

(Belga) L'entraîneur de La Gantoise Jess Thorup était partagé entre plusieurs sentiments après la victoire 2-1 sur Oleksandriya dans le dernier match de la phase de poule de l'Europa League. La Gantoise s'est imposée après une belle première période et une mauvaise deuxième mi-temps.

"C'était notre douzième rencontre européenne de la saison et nous n'avons pas encore perdu", a analysé Thorup. "Il y a beaucoup à dire sur le match d'aujourd'hui. La seconde période n'était certainement pas bonne, mais avant la pause, c'était très bien. Nous aurions dû tuer le match et marquer plus que deux buts. Mon équipe a suffisamment de qualités. Je trouve ce match très étrange, avec deux mi-temps complètement différentes. Mais nous devons rester positifs. Pour La Gantoise, gagner le groupe est une énorme prestation. Au prochain tour, ce ne sera que plus difficile. Il n'y plus d'adversaires faciles à ce stade." L'entraîneur danois affiche une préférence en vue du tirage au sort. "J'ai vu qu'un duel avec Copenhague est possible. Pour moi, personnellement, ce serait une grande expérience de jouer contre une équipe de mon pays. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Copenhague est une équipe avec beaucoup d'expériences en Europe." Thorup a également indiqué quelles équipes il n'aimerait pas affronter. "Je pense à Ludogorets ou à un nouveau voyage en Roumanie (après Viitorul Constanta en tour préliminaire, ndlr) avec Cluj", a confié le Danois en souriant. "Mais nous ne devons pas trop nous inquiéter du tirage de lundi. Nous devons d'abord fêter cela. Le prochain adversaire n'est pas la chose la plus importante en ce moment."