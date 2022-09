Europa League - Karel Geraerts après la victoire renversante de l'Union : "Mon équipe peut être fière"

(Belga) L'Union a fait preuve de caractère pour renverser Malmö, jeudi soir à Louvain. Menés à deux reprises, les Bruxellois se sont imposés 3-2 dans ce match comptant pour la 2e journée du groupe D de l'Europa League. "Je pense que toute l'équipe peut être fière de ce qu'elle a réalisé contre une formation suédoise bien organisée", a dit Karel Geraerts en conférence de presse.

Cette issue favorable n'empêche pas le technicien unioniste de pointer certains manquements. "Notre début de match a été très mauvais avec ce but évitable. Nous ne suivons pas le 2e ballon. En deuxième mi-temps, un nouveau moment de flottement nous coûte cher. On doit apprendre de ces situations", a analysé Geraerts. "J'ai vu une bonne réaction de mes joueurs. Nous avons recommencé à jouer avec confiance, avec des mouvements et des combinaisons. Ce n'était pas nécessaire d'avoir un tel scénario mais réagir est une qualité." Sur la pelouse du stade Den Dreef, l'ancien milieu a connu un match "rempli d'émotions" avec des "'buts tombés à des moments bizarres". "Cela montre qu'il faut toujours croire en ce que l'on fait, au plan établi avant le match", a dit Geraerts. L'Union jouera, dimanche à Eupen (16h), un dernier match avant la trêve internationale que Geraerts estime "très dur". Elle reprendra à Louvain le 1er octobre, cinq jours avant un déplacement au Portugal, pour défier Braga dans un duel entre les deux équipes qui partagent la tête du groupe avec six points. "Ce bilan est un peu inattendu mais une fois sur le terrain, nous voulons simplement montrer nos qualités. Ce 6/6 est superbe, nous qui faisons nos débuts en Europe. Il reste quatre matches et nous sommes loin d'être qualifiés."