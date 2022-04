Europa League - L'élimination "fait partie du processus d'apprentissage", selon Xavi

(Belga) L'Eintracht Francfort a créé la surprise lors des quarts de finale de l'Europa League en l'emportant au Camp Nou face au FC Barcelone (2-3), jeudi.

"Ce n'est pas un désastre. Ou si c'est un désastre, il fait partie du processus d'apprentissage", a déclaré d'emblée Xavi, l'entraîneur de Barcelone, en conférence d'après-match. "On va continuer sur cette voie. On est en train de remonter la pente. Certes, là, maintenant, on est tous en colère du match que l'on a fait, il y aura des critiques, du pessimisme, mais on ne ne peut pas dévier du chemin. Il faut continuer. Aujourd'hui, le problème a été footballistique. Sincèrement, je crois que notre élimination est plus due à nos erreurs qu'à leur mérite. On a eu le contrôle du match, avec de la possession, mais on n'a pas su l'exploiter. Ils ont des qualités physiques énormes, et une capacité de projection en contre que j'ai rarement vue dans ma carrière. On n'a pas fait un bon match, ni une bonne double-confrontation, mais on doit apprendre de nos erreurs", précise encore l'entraîneur déçu. Concernant les tribunes il ajoute encore : "On aurait dit une finale, où la moitié des entrées avaient été données à chaque club. Le club est en train de voir ce qui a bien pu se passer. C'est sans doute une erreur de calcul, de planification. Mais chez nous, ça ne doit pas arriver. C'est une déception supplémentaire, mais ce n'est pas une excuse". (Belga)