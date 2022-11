Europa League - L'Union Saint-Gilloise chute face à l'Union Berlin pour son dernier match de groupe

(Belga) Déjà assurée de la première place du groupe D et donc des 8es de finale, l'Union Saint-Gilloise a conclu sa phase de poules de l'Europa League par une défaite 0-1 contre l'Union Berlin jeudi à Louvain. Sven Michel (6e) a inscrit le seul but de la rencontre pour les Berlinois qui terminent à la 2e place du groupe.

Malgré cette première défaite cette saison en Europa League, les Saint-Gillois terminent en tête de leur groupe avec 13 points, un de plus que l'Union Berlin qui termine 2e. Braga termine lui 3e avec 11 points après sa victoire 2-1 contre Malmö, 4e et éliminé avec 0 point. L'Union Saint-Gilloise devra désormais attendre plusieurs semaines avant de connaître son adversaire en 8es de finale. Les Unionistes affronteront un des huit vainqueurs des barrages entre les 2es de groupe et les 3es de Ligue des Champions qui se joueront les 16 et 23 février. Le tirage au sort des huitièmes de finale est prévu le vendredi 24 février. (Belga)