Le FC Barcelone, qui a fait de la Ligue Europa un objectif central de sa saison, a été tenu en échec par Galatasaray (0-0) en 8e de finale aller jeudi soir au Camp Nou.

Les Catalans ont largement dominé les débats sans pour autant trouver l'ouverture et s'exposant même à quelques contres turcs en première mi-temps. A la reprise, Xavi a lancé Busquets, Dembélé et Piqué, laissés sur le banc au coup d'envoi, puis Aubamayang à l'heure de jeu. Mais rien n'y a fait. Les Turcs, 12e seulement de leur championnat national, ont même cru réaliser l'exploit à la 78e, mais le but de Bafétimbi Gomis a été invalidé pour un hors-jeu de l'ancien Stéphanois.

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur des Blaugranas, Xavi, n'était pas satisfait du résultat. "Ce n'est pas un bon résultat. A la maison, après avoir autant dominé... C'est vrai qu'on n'a pas été aussi bons que dernièrement, on a été plus empotés, surtout en première période. En deuxième période, on a été un peu meilleurs, on a généré plus de choses, on a essayé d'attaquer depuis les côtés avec deux ailiers purs... On a tout essayé, mais on est tombé sur un adversaire très fort défensivement."

Une résistance défensive qui a "surpris" le coach catalan. "Cela nous a surpris, parce qu'ils encaissaient beaucoup de buts dernièrement... Mais Iñaki (le gardien de Galatasaray, NDLR) a été époustouflant. C'est l'Europe, c'est ainsi. Et les équipes qui la jouent l'ont mérité. C'est une compétition difficile, compliquée. Il n'y a rien de gagné, ni rien de perdu, on va continuer à ramer tous ensemble dans la même direction."