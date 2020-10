Europa League: le calendrier du Standard, de La Gantoise et de l'Antwerp a été dévoilé

L'UEFA a publié le calendrier des matchs de la phase de groupes de l'Europa League. Le Standard commencera le 22 octobre par un match à domicile contre les Rangers (18h55). L'Antwerp (à Ludogorets) et La Gantoise (au Slovan Liberec) débuteront par un déplacement (21h00).



Le Standard jouera encore à domicile le 26 novembre (21h) contre le Lech Poznan et le jeudi 10 décembre (18h55) contre Benfica pour la dernière journée. Les déplacements sont prévus le 29 octobre (21h) à Lisbonne, le 5 novembre (18h55) à Poznan et le 3 décembre (21h00) à Glasgow. L'Antwerp recevra Tottenham lors de la deuxième journée (29 octobre à 18h55). Suivra une double confrontation avec le LASK (5 novembre à 21h et 26 novembre à 18h55) et un match à domicile contre Ludogorets, avant de conclure le 10 decembre sur la pelouse de Tottenham (21h00). Après son déplacement en Tchéquie, La Gantoise recevra Hoffenheim (29 octobre à 18h55), avant un double duel face à l'Etoile Rouge (5 novembre à 21h et 26 novembre à 18h55) et un match à domicile face au Slovan Liberec (3 décembre à 18h55). Un déplacement à Hoffenheim terminera la phase de groupes (10 décembre à 21h00).

Programme Standard: Jeudi 22 octobre (à 18h55): Standard - Rangers Jeudi 29 octobre (à 21h): Benfica - Standard Jeudi 5 novembre (à 18h55): Lech Poznan - Standard Jeudi 26 novembre (à 21h): Standard - Lech Poznan Jeudi 3 décembre (à 21h): Rangers - Standard Jeudi 10 décembre (à 18h55): Standard - Benfica

Programme Antwerp: Jeudi 22 octobre (à 21h): Ludogorets - Antwerp Jeudi 29 octobre (à 18h55): Antwerp - Tottenham Jeudi 5 novembre (à 21h): Antwerp - LASK Jeudi 26 novembre (à 18h55): LASK - Antwerp Jeudi 3 décembre (à 18h55): Antwerp - Ludogorets Jeudi 10 décembre (à 21h): Tottenham - Antwerp

Programme La Gantoise: Jeudi 22 octobre (à 21h): Slovan Liberec - La Gantoise Jeudi 29 octobre (à 18h55): La Gantoise - Hoffenheim Jeudi 5 novembre (à 21h): Etoile Rouge - La Gantoise Jeudi 26 novembre (à 18h55): La Gantoise - Etoile Rouge Jeudi 3 décembre (à 18h55): La Gantoise - Slovan Liberec Jeudi 10 décembre (à 21h): Hoffenheim - La Gantoise