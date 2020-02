Europa League - Le Club Bruges a 30% de chances de se qualifier, selon Philippe Clement

(Belga) Avec un match nul 1-1 et une performance encourageante contre Manchester United, le Club Bruges peut encore rêver des huitièmes de finale de l'Europa League. "Je pense que nous avons 30 % de chances d'atteindre le prochain tour", a réagi l'entraîneur brugeois Philippe Clement après la manche aller des seizièmes de finale jeudi soir au stade Jan Breydel.

Emmanuel Dennis (15e) a permis au Club de prendre l'avantage dans cette rencontre. Mais un cadeau brugeois a offert l'égalisation à Anthony Martial à la 36e minute de jeu. "Cette remise en jeu de De Cuyper ne doit pas aller vers le centre à ce moment-là", a regretté Clement. "Et Mechele aurait pu réagir autrement. Mais il y a aussi une faute de Manchester United sur notre but. C'est inhérent au football." En deuxième période, Odilon Kossounou est passé tout proche du 2-1 mais il a manqué le cadre alors qu'il se trouvait à l'entrée du petit rectangle. "Après le but encaissé, qui était évitable, nous avons continué à nous battre, à jouer au football et à nous créer des occasions. Au bout du compte, nous avons eu plus d'opportunités que Manchester United." "Le sentiment qui prévaut est la fierté de mes joueurs et aussi de mes jeunes. De Cuyper s'est très bien débrouillé. Comme De Ketelaere, il est l'un des jeunes de l'académie qui ont saisi leur chance ces derniers mois. Pour gagner à ManU, il faut être au top dans tous les domaines et il faut que tout aille dans notre sens. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas obtenu de penalty après trois minutes, suite à une faute évidente de Romero sur Dennis. Cela aurait même pu valoir un carton rouge". Dimanche, les Blauw en Zwart recevront Charleroi avant de se déplacer jeudi prochain à Old Trafford. Clement attend ce rendez-vous avec confiance car il a vu que Bruges pouvait faire mal à Manchester United. "Je pense que nous avons encore 30 % de chances de passer au prochain tour. Mais Manchester United aura été averti après ce match." (Belga)