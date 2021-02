Europa League - Le Dynamo Kiev et les Rangers n'ont pas perdu de points

(Belga) Le Dynamo Kiev et les Rangers, qui affronteront respectivement le Club Bruges et l'Antwerp en seizièmes de finale de l'Europa League la semaine prochaine, ont enregistré des victoires en championnat samedi.

Mené, le Dynamo s'est finalement imposé 3-1 contre Olimpik Donetsk lors de la 14e journée de Premier League ukrainienne. La phalange de Mircea Lucescu a profité des deux exclusions adverses (76e, 88e) et a marqué via Artem Besedin (30e, 90e) et Vitaliy Buyalskyi (77e). Kiev occupe la première place avec 33 points. Jeudi soir, le Club Bruges devra jouer dans la capitale ukrainienne alors que les températures devraient descendre à dix-sept degrés sous zéro. À partir de moins quinze degrés, un match peut être reporté, après consultation entre l'observateur de l'UEFA, l'arbitre et les clubs concernés. De son côté, l'Antwerp accueillera les Rangers, qui ont enregistré une courte victoire 1-0 à domicile contre Kilmarnock lors de la 29e journée de Premiership écossaise. Le milieu Jack Ryan a marqué l'unique but de la rencontre après 37 minutes. Ianis Hagi était titulaire mais l'ancien joueur de Genk a été remplacé en fin de rencontre (79e). L'ancien joueur d'Anderlecht Kemar Roofe était suspendu. Au classement, les Rangers comptent 21 points de plus que leur premier poursuivant, le Celtic, qui a joué deux matches de moins. (Belga)