Europa League: le Standard écope d'une amende de 70.000 euros pour le comportement de ses supporters

Le Standard a écopé d'une amende de 70.000 euros au total pour le comportement de ses supporters lors des rencontres du 7 novembre contre Francfort (2-1), et au Vitoria Guimaraes (1-1) le 28. Mais aussi d'un match européen en déplacement sans supporters avec sursis (pour une période d'un an à partir de ce vendredi 13 décembre 2019), a annoncé le club liégeois, éliminé de la compétition depuis, sur son site internet officiel standard.be.



Les charges retenues sont jets d'objets sur le terrain, voies d'évacuation et escaliers occupés ainsi que présence d'un supporter sur le terrain lors de la visite de Francfort, actes de dégradation, utilisation et jets d'engins pyrotechniques sur le terrain et coup d'envoi retardé au Vitoria, d'où le match européen en déplacement sans supporters avec sursis. Le Standard, qui reconnaît dans le communiqué qu'il s'attendait à de lourdes sanctions, adresse par la même occasion une sévère remontrance à ses fans indisciplinés: "Il est plus que temps que tous les supporters de notre club ou toutes les personnes qui se revendiquent comme telles comprennent que ces débordements sont intolérables et ne doivent plus se reproduire à l'avenir", écrit-il en effet.