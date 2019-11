Europa League: le Standard arrache une magnifique victoire sur le fil contre Francfort (photos)

Le Standard est à l'aube du quatrième de ses six matches dans la poule F de l'Europa League mais les Liégeois de Michel Preud'homme jouent déjà très gros contre l'Eintracht Francfort ce jeudi à Sclessin.

REVIVRE LES MEILLEURS MOMENTS:

C'est terminé!

90e+4: BUT POUR LE STANDARD! Maxime Lestienne offre plus que probablement la victoire aux Rouches!

90e+3: sur une contre-attaque, Kostic fait une course de 40 mètres mais dévisse totalement sa frappe.

87e: Emond trouve Lestienne dans le rectangle. Mais la reprise de la tête du Diable Rouge manque de puissance pour inquiéter Ronnow.

77e: Carcela entre dans le rectangle et efface un, puis deux défenseurs Allemands avant de tenter sa chance. Mais Hasebe est à la bonne place pouréviter le but du Marocain.

72e: nouveau coup franc pour Kostic dans l'axe. Mais il enlève trop sa frappe qui passe deux bons mètres au-dessus du but liégeois.

66e: BUT POUR FRANCFORT! Kostic enroule un ballon au sol sur coup franc, Bodart ne peut rien faire.

61e: Kostic roule Vanheusden dans la farine avant de débouler sur 40 mètres, mais Bodart sort bien.

60e: Kostic trouve Mendes Paciencia totalement démarqué au point de penalty. Mais le Portugais rate son contrôle et permet à Bodart de s'emparer du ballon. Francfort est passé à deux doigts de l'égalisation!

57e: BUT POUR LE STANDARD! Zinho Vanheusden ouvre le score pour les Rouches d'une belle reprise de la tête sur corner.

54e: le Stantard est remonté avec de très bonnes intentions: Vanheusden qui s'est avancé aux 30 mètres allemands décoche un tir tendu. Mais Ronnow est à la bonne place.

MI-TEMPS:

44e: Fai passe un bon ballon pour Bastien qui le laisse filer et arrive dans le rectangle de l'Eintracht. Cop surgit et tend le pied, mais le ballon manque le cadre de quelques centimètres. Pas de chance pour le Standard!

42e: Amallah accélère, efface trois défenseurs de l'Eintracht et glisse le ballon vers Carcela dans le rectangle. Mais le Marocain ne parvient pas à faire quelque chose de ce bon ballon...

35e: Francfort réplique immédiatement avec un contre rondement mené par Hasebe et un premier centre dont la reprise est loupée par Sow, puis un second de Kostic qui trouve la tête d'Andre Silva. Mais la reprise fulgurante du Portugais trouve le poteau du but de Bodart!

34e: le Standard réagit, enfin! Amallah écarte vers Fai qui remise en retrait pour Cimirot, le médian bosniaque frappe, mais le tir passe un rien à côté!

23e: Hinteregger joue long et trouve Mendes Paciencia qui tente une frappe instantanée mais trop croisée.

16e: Francfort domine légèrement et n'hésite pas à frapper au but. Comme Andre Silva des 30 mètres. C'est déjà le deuxième tir de l'attaquant portugais.

11e: Francfort attaque sur le côté gauche, un centre est envoyé dans la surface liégeoise: le ballon est remis en retrait par Da Costa pour Andre Silva qui tire, mais Bodart capte facilement.

1e: coup d'envoi de ce match!

Les compos:

Standard: Bodart, Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory, Cimirot, Bastien, Amallah, Carcela, Cop, Emond.

Francfort: Ronnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger, da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Sow, Paciência, Silva.

L'AVANT-MATCH:

Après avoir parfaitement lancé sa compétition en battant le Vitoria Guimaraes 2-0, le Standard a coulé à Arsenal (4-0) avant de s'incliner avec les honneurs à Francfort (2-1). Mercredi en match avancé de cette 4e journée, les Gunners ont ramené un point de leur déplacement à Guimaraes (1-1). Ce partage londonien en terre portugaise a également une incidence sur le duel belgo-allemand de ce jeudi. En effet, une défaite liégeoise contre l'Eintracht serait tout simplement synonyme d'élimination.

Michel Preud'homme s'attend effectivement à une âpre bataille. "Francfort, comme Arsenal, c'est du très haut niveau", a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse. "Si nous voulons gagner, nous aurons besoin d'un petit quelque chose en plus par rapport au match là-bas". Francfort a impressionné le week-end dernier en Bundesliga, battant le Bayern Munich sur le score de 5-1. "Ils considèrent nos confrontations assez importantes dans l'optique de la qualification. Je ne m'attends pas à des changements drastiques dans leur composition", a prévenu 'MPH'.

La suite de la soirée jeudi verra La Gantoise défier Wolfbsurg à la Volkswagen Arena (21h). Les deux clubs sont en tête du groupe I avec 5 unités au compteur. Un résultat positif pour les Buffalos, qui n'ont perdu qu'une fois depuis mi-août toutes compétitions confondues, serait de bon augure pour les Gantois dans l'optique de la qualification. Les Ukrainiens du FK Oleksandria et les Français de Saint-Etienne, qui comptent chacun deux points, tenteront simultanément de décrocher leur premier succès.