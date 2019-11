Europa League: le Standard peut, dès ce soir, faire un pas vers les seizièmes de finale

Le Standard pourrait effectuer une très belle opération comptable jeudi lors de la cinquième journée de l'Europa League. Les Liégeois, deuxièmes du groupe F, se rendent jeudi (21h) sur la pelouse des Portugais du Vitoria SC, derniers avec une unité au compteur.

Dans le même temps, Arsenal (1er, 10 pts) aura l'occasion de valider son ticket pour les seizièmes en cas de partage à Londres contre l'Eintracht Francfort (3e, 6 pts). La Gantoise, première du groupe I avant son duel à Saint-Etienne (18h55), peut déjà s'assurer de passer l'hiver européen.

Les troupes de Michel Preud'homme devront toutefois se méfier de ce périlleux déplacement dans le nord du Portugal. Lors de la première journée, le Standard avait longtemps buté sur la défense d'une équipe de Guimaraes dangereuse en contre-attaque. Si Francfort s'est imposé sur le plus petit écart (0-1) début octobre au Portugal, Arsenal a lui éprouvé toutes les peines du monde à éviter la défaite (1-1) lors de la 4e journée.

Le Standard affiche de belles statistiques à domicile sur la scène continentale (11 matches sans défaite) mais n'a pas le même rendement loin de ses bases. Cette saison, les Liégeois ont perdu à Arsenal (4-0) et à Francfort (2-1). Les Rouches ont bien entamé leur dernière partie d'année 2019 en gagnant in extremis à Eupen (1-2) samedi en championnat. Pour Guimaraes, ce duel contre le Standard constituera le premier match depuis le 10 novembre et la trêve internationale.

La Gantoise, invaincue dans cette phase de groupe, devra valider son très beau parcours européen jeudi contre Saint-Etienne (3e, 3 pts). Les Buffalos (1er, 8 pts) seront qualifiés s'ils ne perdent pas à Geoffroy-Guichard et scelleront même la première place du groupe en cas de victoire en France. Wolfsburg (5 points) sera également qualifié en cas de victoire à Olexandriya (3 points), si Saint-Étienne ne s'impose pas.