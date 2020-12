Europa League: le Standard privé d'Amallah, Cimirot et Carcela face aux Rangers

La délégation du Standard de Liège a pris l'avion pour Glasgow mercredi matin. Les Liégeois ont été préalablement testés négatifs au Covid-19. Néanmoins, la liste des absents reste longue. Jeudi soir (21h00), les Rouches rencontrent les Rangers, leader du groupe D, à l'Ibrox stadium, en match de la 5e journée de la phase de groupes de l'Europa League.



Le capitaine Zinho Vanheusden, indisponible en raison d'une blessure au genou, mais aussi les milieux de terrain Selim Amallah (genou) et Gjoko Cimirot (ischio-jambier) et les attaquants Obbi Oulare (suspendu), Jackson Muleka (ischio-jambier), Aleksandar Boljevic (dos) et Mehdi Carcela (se remettant d'une infection au coronavirus) sont également absents à Glasgow. Avec huit points après quatre matchs, les Rangers mènent le groupe D, à égalité avec le Benfica de Jan Vertonghen. Standard et Lech Poznan suivent avec trois points. Avec un match nul jeudi contre le Standard, les Ecossais seront qualifiés pour la phase à élimination directe. Le Standard doit gagner pour garder une mince lueur d'espoir de qualification.

COVID-19 en Belgique: où en est la situation ce mardi 2 décembre ?