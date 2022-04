Le Barça humilié à domicile, West Ham corrige Lyon: voici les demi-finalistes de l'Europa League

Leipzig

Après un match nul 1-1 au match aller, le RB Leipzig s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League en venant finalement à bout de l'Atalanta (0-2), jeudi, en quart de finale retour.

Les Allemands verront le dernier carré grâce à deux buts de Christopher Nkunku (18e et 87e sur penalty).

Francfort

Après s'être quittés 1-1 au match aller, le FC Barcelone et Francfort rêvaient tous les deux des demi-finales de l'Europe League. Se sont finalement les Allemands qui rejoignent le dernier carré après avoir corrigé le Barça 2-3 au Camp Nou.

Francfort a dominé 0-3 avant que Sergio Busquets ne sauve l'honneur blaugrana dans le temps additionnel. Memphis Depay a réduit encore un peu l'écart à 90+11 minutes mais cela n'aura pas suffi à sauver les hommes de Xavi.

West Ham

West Ham et Lyon étaient dans la même position que Francfort et Barcelone : après un match nul 1-1, tout restait possible pour les deux équipes. Sur le terrain lyonnais, les Anglais n'ont pas tremblé et ont donné une leçon aux hommes de Peter Bosz (0-3).

Les Rangers

Braga partait avec un petit avantage pour le match retour après s'être imposé 1-0 la semaine dernière. Mais en Ecosse, les Portugais ont failli passer à la trappe. Menés 2-0 jusqu'à la 83e minute, ils ont réussi à arracher les prolongations grâce à David Carmo.

Les Lusitaniens ont évolué en infériorité numérique depuis la 42e minute et l'expulsion de Vitor Tormena.

Durant les prolongations, les Ecossais sont repassés devant via Kemar Roofe et sont en large supériorité numérique après que le joueur de Braga Luri Medeiros a reçu un deuxième carton jaune. Les Portugais ont terminé le match à 9 contre 11.

Score cumulé 3-2 en faveur des Rangers.

Affiches demi-finales:

Leipzig-Rangers

West Ham-Francfort

> Voir les résultats de la Conference League