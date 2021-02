Europa League - Manchester United écrase la Real Sociedad, l'AC Milan rejoint dans les arrêts de jeu

(Belga) Adnan Januzaj et la Real Sociedad ont été lourdement battus par Manchester United jeudi en 16es de finale aller de l'Europa League (0-4). L'AC Milan a encaissé dans les arrêts de jeu et a concédé le nul face à l'Etoile Rouge de Belgrade (2-2).

Le match entre la Real Sociedad et Manchester United commençait sur les chapeaux de roue. Dans les deux première minutes, Adnan Januzaj envoyait une frappe enroulée du pied gauche juste à côté de la lucarne de Dean Henderson (2e). Dans la foulée, Macus Rashford butait sur Alejandro Remiro (2e) et sur la contre-attaque suivante, c'était au tour d'Alexander Isak de mettre Henderson à contribution (3e). C'est Bruno Fernandes qui ouvrait le score en profitant d'une collision entre Robin Le Normand, Igor Zulbeldia et Remiro (27e). En deuxième période, les Mancuniens s'assuraient quasiment la qualification grâce à des buts de Fernandes à nouveau (57e), de Marcus Rashford (65e) et de Daniel James (90e). Januzaj est sorti à la 80e minute. Toby Alderweireld a joué l'intégralité de la rencontre entre Wolfsberger et Tottenham qui a vu les Spurs l'emporter 1-4 grâce à des buts de Heung-Min Son (13e), Gareth Bale (28e), Lucas Moura (34e) et de Carlos Vinicius (88e) contre un but de Michael Liendl sur penalty (55e). Leicester, avec Youri Tielemans mais sans Dennis Praet ni Timothy Castagne, blessés, a partagé l'enjeu 0-0 à Prague face au Slavia. Tielemans a joué toute la rencontre. Le Dinamo Zagreb a battu Krasnodar 2-3, des buts signés Bruno Petkovic (15e et 54e) et d'Iyayi Atiemwen (75e) contre des buts de Marcus Berg (26e) et Viktor Claesson (69e). Wanderson est entré à la mi-temps mais n'a pu aider son équipe à obtenir un meilleur résultat. Yorbe Vertessen est entré à la 70e minute de la rencontre entre l'Olympiakos et le PSV. L'attaquant de 20 ans n'a pu empêcher la défaite des siens 4 buts à 2. Andreas Bouchalakis (9e), Yann M'Vila (37e), Youseff El Arabi (45e+2) et Georgios Masouras (83e) ont inscrit les buts grecs et Eran Zahavi a inscrit un doublé pour permettre au PSV de rester au contact en prévision du match retour (14e et 40e). Maxime Delanghe est resté sur le banc mais Hugo Cuypers n'était pas repris du côté de l'Olympiakos. L'AC Milan a concédé le match nul dans les derniers instants à Belgrade face à l'Etoile Rouge (2-2). Radovan Pankov avait marqué contre son camp (42e) avant que Guelor Kanga (52e) et Theo Hernandez (61e) ne marquent, tous deux sur penalty. Pankov, malheureux en première mi-temps égalisait pour les Serbes en toute fin de rencontre (90e+3) Alexis Saelemaekers n'est pas entré au jeu côté milanais. Les Young Boys de Berne et le Bayer Leverkusen ont offert un festival de buts à Berne. Les leaders du championnat suisse menaient 3-0 à la mi-temps grâce à Christian Fassnacht (3e), Theoson Siebatcheu (19e) et Elia Maschack (44e) avant que Patrik Schick (49e et 52e) et Moussa Diaby (68e) n'égalisent pour Leverkusen. En fin de rencontre, Siebatch ,encore lui, offrait la victoire aux Young Boys (89e). L'AS Rome l'a emporté 0-2 à Braga grâce à des but d'Edin Dzeko (5e) et de Borja Mayoral (87e). (Belga)