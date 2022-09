Europa League - Phase de groupes - 1re journée: les résultats

(Belga) Résultats des matches de la première journée de la phase de groupes de l'Europa League disputés jeudi:

Groupe A FC Zürich (Sui) - Arsenal (Ang) 1-2 Buts: Zürich: Kryeziu (44e sur pen.) Arsenal: Marquinhos (16e), Nketiah (62e) PSV Eindhoven (P-B) - Bodo/Glimt (Nor) 1-1 Buts: PSV: Gakpo (62e) Bodo/Glimt: Gronbaek (44e) Groupe B AEK Larnaca (Chy) - Rennes (Fra) 1-2 Buts: Larnaca: Oier (33e) Rennes: Theate (29e), Assignon (90e+4) Fenerbahce (Tur) - Dynamo Kiev (Ukr) 2-1 Buts: Fenerbahce: Henrique (35e), Batshuayi (90e+2) Dynamo Kiev: Tsygankov (63e) Groupe C Ludogorets (Bul) - AS Rome (Ita) 2-1 Buts: Ludogorets: Cauly (72e), Nonato (88e) AS Rome: Shomurodov (86e) HJK Helsinki (Fin) - Bétis Séville (Esp) 0-2 Buts: Bétis Séville: Willian José (45e+3 sur pen., 64e) Groupe D Malmö (Suè) - Braga (Por) 0-2 Buts: Braga: Rodrigues (30e), Horta (70e sur pen.) Union Berlin (All) - Union Saint-Gilloise (Bel) 0-1 But: Union Saint-Gilloise: Lynen (39e) Groupe E Manchester United (Ang) - Real Sociedad (Esp) 0-1 But: Real Sociedad: Mendez (59e sur pen.) Omonia Nicosie (Chy) - Sheriff Tiraspol (Mda) 0-3 Buts: Sheriff: Rasheed (2e), Atiemwen (55e sur pen.), Diop (76e) Groupe F Lazio (Ita) - Feyenoord (P-B) 4-2 Buts: Lazio: Luis Alberto (4e), Felipe Anderson (15e), Vecino (28e, 63e) Feyenoord: Gimenez (69e sur pen., 88e) Sturm Graz (Aut) - Midtjylland (Dan) 1-0 But: Sturm Graz: Emegha (8e) Groupe G Nantes (Fra) - Olympiacos (Grè) 2-1 Buts: Nantes: Mohamed (32e), Guessand (90e+3) Olympiacos: Moutoussamy csc (50e) Fribourg (All) - Qarabag (Aze) 2-1 Buts: Fribourg: Grifo (7e sur pen.), Doan (15e) Qarabag: Vesovic (39e) Groupe H Étoile rouge de Belgrade (Ser) - Monaco (Fra) 0-1 But: Monaco: Embolo (74e sur pen.) Ferencvaros (Hon) - Trabzonspor (Tur) 3-2 Buts: Ferencvaros: Nguen (5e, 44e), Traoré (29e) Trabzonspor: Maxi Gomez (39e), Bozok (71e) (Belga)