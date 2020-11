Europa League - Philippe Montanier a vu un Standard qui "retrouve ses sensations" face à Lech Poznan

(Belga) Philippe Montanier, l'entraîneur du Standard, était heureux après la victoire de son équipe dans les arrêts de jeu face au Lech Poznan (2-1) jeudi en Europa League. "Cette victoire est une vraie satisfaction. Il fallait réagir et les joueurs l'ont fait", a commenté l'entraîneur français après la rencontre en conférence de presse.

"Notre première période a été bonne sur le pressing et la maîtrise collective", a déclaré Philippe Montanier. "La carte rouge juste avant la mi-temps a été un coup dur. En infériorité numérique, nous avons dû nous montrer patients. À 10 contre 10, nous avons senti que nous pouvions aller chercher la victoire. C'est une vraie satisfaction." Après une période plus compliquée, les Liégeois ont livré une de leurs meilleures prestations des dernières semaines. "Nous retrouvons des sensations que ce soit dans l'organisation ou dans le contenu. Les joueurs étaient également conscients qu'ils n'évoluaient pas à leur meilleur niveau ces dernières semaines. Ce succès va nous faire du bien." L'entraîneur liégeois était également satisfait de la force de caractère affichée par ses joueurs alors qu'ils étaient menés 0-1 et réduits à dix. "C'est le genre de match qui permet de voir la cohésion au sein du groupe. Les remplaçants ont apporté un plus lorsqu'ils sont montés au jeu." Un succès en fin de match qui permet au Standard de préparer dans les meilleures conditions son déplacement à Anderlecht dimanche pour le Clasico. "Comme je l'ai dit avant le match, le meilleur moyen de préparer Anderlecht, c'était de gagner ce soir (jeudi, ndlr.). Il y aura de la fatigue car nous avons joué 45 minutes à dix mais nous allons aligner l'équipe la plus compétitive possible. Le plus important était de réagir et les joueurs l'ont fait", a conclu Montanier. (Belga)