Europa League - Séville domine West Ham et prend l'avantage en vue du match retour

Séville a remporté son match contre West Ham, 1-0, dans le cadre du 8e de finale aller de l'Europa League.

Les Sévillans ont pris la mesure de leur adversaire dans l'une des affiches de ces 8es de finale d'Europa League. West Ham aurait pu ouvrir le score sur une reprise de la tête de Vlasic, mais celui-ci a envoyé le ballon directement sur le gardien adverse alors qu'il était tout seul dans les six mètres adverses (11e). Séville ne s'est donc pas fait prier pour punir les Londoniens, et Munir El Haddadi a repris dans le timing parfait un coup franc astucieusement botté par Marcos Acuna, ouvrant le score et donnant l'avantage aux Espagnols en vue du match retour (1-0, 60e). West Ham devra donc rattraper son retard, jeudi 17 mars, sur son propre terrain, pour espérer une qualification en quarts de finale d'Europa League.